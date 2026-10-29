Gözbebeğimiz 103 yaşında

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ANADOLU işgalden kurtarılmış, takvimler 28 Ekim 1923'ü gösteriyordu. Ankara, Türk siyasi tarihinin en önemli kararlarından birine tanıklık etmeye hazırlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa, o akşam yakın çalışma arkadaşlarını Çankaya Köşkü'nde yemeğe davet etti. Latife Hanım'ın hazırlattığı sofrada İsmet Paşa, Kazım Paşa, Fethi Bey, Kemalettin Sami Paşa, Halit Paşa, Fuat Bey ve Ruşen Eşref Bey'in de aralarında bulunduğu isimler bir araya geldi. Yemek sırasında Atatürk, 'Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz' dedi. 29 Ekim 1923 Pazartesi günü TBMM, Türk milletinin geleceğinde yeni bir sayfa açacak tarihi görüşmelere sahne oldu.

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Türk yıldızları Ankara semalarında ve Anıtkabir’in üzerinde prova uçuşu yaptı.

ÇOK BÜYÜK BAYRAM

Saatler 20.30'u gösterdiğinde, oturuma katılan 158 milletvekilinin tamamının oyuyla Cumhuriyet ilan edildi. Mecliste alınan tarihi karar, "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlarla karşılandı. Böylece 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla temelleri atılan milli egemenlik anlayışı, devletin yönetim biçiminde de açıkça karşılık buldu. İşte o günden bu yana her 29 Ekim büyük coşkuyla kutlanmaya başlandı. Bu yıl da bu büyük bayram için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her yer bayrağımızın rengi kırmızı-beyaza boyandı.

81 İLDEKİ 103 ENDEMİK BİTKİDEN CUMHURİYET’E ÖZEL KOKU

ISPARTA Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi’nde 81 ilde bulunan 103 endemik bitkinin karışımıyla Cumhuriyet kokusu üretildi. Kokunun lansmanı ‘Cumhuriyetin Kokusu: 1923’den Bugüne’ isimli sergiyle yapıldı. Lansmana Isparta Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Isparta Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin de seslendirildiği lansmanda davetlilere tasarlanan koku hediye edildi.

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17 YAŞINDAKİ ERDEM’DEN 13’ÜNCÜ YIL MARATONU

KARABÜKLÜ 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Bolu’nun Yeniçağ ilçesinden Safranbolu’ya 103 kilometre koştu. Üç ay önce ağabeyi Alper Belder ve bir arkadaşıyla sohbet ederken ortaya çıkan fikir üzerine koşuya hazırlanan Erdem Belder, rotasını Safranbolu Eski Çarşı’da tamamlayacak şekilde planladı. Yeniçağa ilçesinden koşuya başlayan Belder, su ve kısa dinlenme molalarıyla hedeflediği 103 kilometreyi 14 saatte tamamladı.

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29 EKİM’DE 4 İLE ‘TURUNCU’ UYARI

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda (bugün) şiddetli ve kuvvetli yağış nedeniyle Adana, Antalya, Muğla ve Mersin için ‘turuncu’, 25 il için de ‘sarı’ kodlu uyarı olduğunu duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; 29 Ekim’de İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya’da şiddetli yağış bekleniyor. Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım” denildi.

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103’üncü yıl Samsun’da, 1919 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı.

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29 GEMİDEN 29 LİMANA ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Milli Savunma Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle milletimizle birlikte yaşayacağız. Bu kapsamda, 29 Ekim’de Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları tarafından Anıtkabir’de saygı uçuşu, SOLOTÜRK tarafından Eskişehir’de gösteri uçuşu yapılacak. Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando komutanlıklarımız tarafından Ankara’da konserler başta olmak üzere, asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca ‘Askeri Müzelerimiz’ 29 Ekim’de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.”

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Kilis’te 29 Ekim etkinlikleri düzenlendi.

Kuşadası’nda minikler Cumhuriyet’i kutladı.