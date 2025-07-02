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Gözaltındaki Tunç Soyer'den ilk açıklama

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#Tunç Soyer#İzmir Büyükşehir Belediyesi#Yolsuzluk
Gözaltındaki Tunç Soyerden ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 12:12

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı. Tunç Soyer avukat kızı aracılığıyla mesaj gönderdi.

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Soyer, "Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum.. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye'de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir'e düşmeyecek. Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek"

Gözaltındaki Tunç Soyerden ilk açıklama

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YENİ DETAYLAR

Soruşturmaya ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı. İZBETON üzerinden çok sayıda araç kiralandığı ancak bu araçlarla ilgili herhangi bir kayıt işlemi yapılmadığı belirtildi. Yine kooperatif vasıtasıyla bazı belediye yöneticilerinin temsil ve ağırlama giderlerinin makbuzlarının sunulmadan İZBETON'a ödetildiği kaydedildi. Yol yapım ihaleleriyle 'kentsel dönüşüm' adı altında kooperatiflerce alt yüklenicilere taşere edilen ihaleler vasıtasıyla haksız kazanç sağlandığı da iddia edildi.

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#Tunç Soyer#İzmir Büyükşehir Belediyesi#Yolsuzluk

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