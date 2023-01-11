Gözaltındaki arkadaşlarına çiğköfte getirdiler, uyuşturucu çıktı

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Olay, 23 Aralık Cuma saat 23.00 sıralarında Feriköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. A.S. ve Y.B., polis merkezinde gözaltında tutulan arkadaşlarına yemek getirdiler. Dışarıdan yiyecek alınmayacağı uyarısına rağmen ısrarcı olan 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polisler, getirilen çiğköfteyi inceleyerek içerisinden şeffaf poşete sarılı vaziyette 2 tane uyuşturucu hap buldular.

İfadesi alınan Y.B., Feriköy'de bir işletmeden aldığı çiğköftenin içerisine uyuşturucu hapları kendilerinin koyduğunu, daha sonra A.S. ile birlikte gözaltındaki arkadaşlarına vermek üzere polis merkezine getirdiklerini itiraf etti. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Y.B. ve A.S. adliyeye sevk edildi.

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Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından çıkardıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.