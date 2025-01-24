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Gözaltındaki 12 şüpheliye sağlık kontrolü

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#Kartalkaya Yangın#Grand Kartal Otel#Sedat Gülener
Gözaltındaki 12 şüpheliye sağlık kontrolü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 07:00

KARTALKAYA’daki Grand Kartal’da çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K. ve Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö.’nün jandarma ve emniyet işlemleri sürüyor.

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Şüpheliler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği ve yarın adliyeye çıkarılacakları belirtildi.

Öte yandan yangına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72) de dün akşam saatlerinde Sancaktepe’deki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 12’ye yükseldi.   

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#Kartalkaya Yangın#Grand Kartal Otel#Sedat Gülener

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