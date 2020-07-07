Gözaltındaki 115 eski MASAK’çıya FETÖ sorusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) eski personeli soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorguları devam ediyor. 115 şüpheliden, 4’ü serbest bırakıldı. 4’ünün ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. Gözaltı talimatı verilen bazı şüphelilerin de üst düzey bürokrat yakınları olduğu iddia edildi. Sorgulamada, “MASAK personeli ve PEP listesinde adı geçenler ile ilgili olarak yapmış olduğunuz sorgulamayı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden kimlerin talimatıyla yaptınız? Sistem reddetmesine karşı neden sorgulamayı sürdürdünüz” sorularının sorulduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında şüphelilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adını Nisan–Haziran 2017, Haziran 2018 tarihinde sorguladığı öne sürüldü.