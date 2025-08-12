Gözaltına bir gün uzatma

Haberin Devamı

Epözdemir’in, emniyetteki işlemelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Türkiye gündemini sarsan ‘Münevver Karabulut’, ‘Pınar Gültekin’ ve son olarak ‘Ahmet Minguzzi’ cinayetlerinde ailelerin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir önceki gün ‘Rüşvet’, ‘FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Yardım’ ve ‘Siyasal ve Askeri Casusluk’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Epözdemir’in evi ve avukatlık ofisinde eşzamanlı arama yapılarak, evrak ve materyallere el koyulmuştu. Gözaltı süresi bir gün uzatılan Epözdemir’in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

O FOTOĞRAFA YANIT

Rezan Epözdemir’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, basında yer alan fotoğrafa ilişkin “ 2014 tarihli resmi bir yemek” denildi: “5 gün boyunca iş dünyası ve diplomatlarla, CHP genel başkanı ve genel başkan yardımcılarıyla yemek gibi bir dizi resmi ziyarette bulunmuşlardır. Dönemin CHP Genel Sekreteri ve müvekkilim olan Gürsel Tekin, o dönem kardeşimin nişanlısı İngilizce öğretmeni olduğu için çeviri yapması amacıyla bizi davet etmiş olup, yüzlerce kişinin arasında poz verilerek çekilmiştir.”



