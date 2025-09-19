Gözaltına alınmıştı! Ahmet Sungur, AK Parti'den ihraç talebiyle Merkez Disiplin'e sevk edildi

Haberin Devamı

AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir.

BERABERİNDE 8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.