Gözaltına alınırken kucağındaydı... O bebek devlet korumasında

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Olay, 23 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Mustafa Gök, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Fatma Gök'ü çocuklarının gözü önünde darbetti. Fatma Gök, evden gitmek istedi. Mustafa Gök, bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Fatma Gök ile 4 yaşındaki oğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Fatma Gök, ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga ettiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi.

ÇOCUKLAR DAHA ÖNCE DE KORUMA ALTINDAYMIŞ

Mustafa Gök ise bırakacağı kimse olmadığı için 7 aylık bebeği ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gök, tutuklandı. Öte yandan 7 aylık bebek ile 4 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Fatma Gök ile Mustafa Gök'ün 2 ay önce yine kavga ettiği, 2 çocuğun devlet korumasına alındığı, ailenin talebi üzerine geri verildiği belirtildi. Fatma Gök'ün daha önce de evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Fatma Gök ise taburcu edildi