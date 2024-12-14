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Gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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#Pınar Aydınlar#Gözaltı#Adli Kontrol
Gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 17:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza'nın posterini açarak övücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'suçu ve suçluyu övme' suçundan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen "Tunceli Kültür Günleri" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine inceleme başlatmış, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan hakkında resen soruşturma açılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Pınar Aydınlar#Gözaltı#Adli Kontrol

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