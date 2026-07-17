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Gözaltına alınan Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

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#Nasuh Mahruki#AKUT#15 Temmuz
Gözaltına alınan Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 10:29

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, sanal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Mahruki, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi.

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Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nasuh Mahruki bu sabah saatlerinde 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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#Nasuh Mahruki#AKUT#15 Temmuz

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