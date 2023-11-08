Gözaltına alınan eski milletvekili Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

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İstanbul'da ağabeyiyle birlikte yaşadığı öğrenilen demans hastası Aysel Tuğluk, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Kasım 2023 tarihinde çıkarılan yakalama kararı nedeniyle bugün polis tarafından gözaltına alındı. Tuğluk, saat 18.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

"SUÇSUZUM"

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Tuğluk ifadesinde, olayı tam olarak hatırlayamadığını belirterek "Bahsi geçen örgüt mensuplarıyla selamlaştığım ve sarılarak kucaklaştığım şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi. Tuğluk'un avukatı ise müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının infaz erteleme kararını sunarak serbest bırakılmasını ve nihai olarak beraatine karar verilmesini talep etti.

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SERBEST BIRAKILDI



Mahkeme heyeti, savunması alınan Aysel Tuğluk hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi. Aysel Tuğluk, yakınlarının yardımıyla yürüyerek adliyeden ayrıldı.

Tuğluk, Adil Tıp Kurumu'nun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacağı yönündeki raporunun ardından 2022 yılında tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.