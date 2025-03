Gözaltına alınan CEO adli kontrolle serbest

Haberin Devamı

Zorlu Holding’in bünyesinde bulunan Vestel Şirketler Grubu’nun CEO’su Ergün Güler, ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, ise mail üzerinden Güler’in ramazan mesajına verdiği yanıtta, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde ramazan ayı yer almıyor. Dinden bağımsız bir duruşumuz var” ifadelerini kullandı. Köksal’ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan resen soruşturma başlattı.

‘ERGÜN BEY’E ELEŞTİRİ AMAÇLIYDI’: Soruşturma kapsamında önceki akşam gözaltına alınan Bekir Cem Köksal, emniyetteki ifadesinde özetle şunları söyledi: “Söz konusu maili direkt olarak Ergün Bey’e yollamak için hazırlamıştım. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için şirket içerisindeki diğer kullanıcılara da mail gitmiş oldu. Mesajım Ergün Bey’e eleştiri amaçlıydı. Eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Şirketimizde hem kutlamalar hem iç yazışmalarla ilgili prosedürlerde, özellikle geniş gruplara yayınlayacağımız mesajları önceden kurumsal iletişim ekiplerimiz tarafından incelenip yayınlanmasını içeren prosedürlerimiz vardır. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO’su olarak yapmıştı. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi. Bu mesajın bir şekilde şirket içi kaynaklarından sosyal medyaya sızdırıldığını gördüm.

Haberin Devamı

‘HER DİN, DİL, IRKTAN ÇALIŞANIMIZ VAR’: Birçok ülkede çalışanı ve uluslararası birçok pazara sahip olan bu şirketin, her din, her dil ve her ırktan çalışanımız vardır. Şirketin sağlıklı performansı açısından çalışanlarımızın herhangi bir ayrım yapılmaksızın muamele edilmesi son derece önemlidir.” Emniyetteki ifadesinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Köksal, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.