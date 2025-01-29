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Gözaltına alınan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi

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#Halk TV#Barış Pehlivan#Serhan Asker
Gözaltına alınan Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 10:46

Halk TV'nin yayınında yapılan bir röportajın izinsiz kullanılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi.

Yayının incelenmesinin ardından devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

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#Halk TV#Barış Pehlivan#Serhan Asker

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