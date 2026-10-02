Gözaltına alınan 10 fenomen adliyeye sevk edildi: Aylık gelirleri ortaya çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşan, bu yolla gelir elde eden şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin başlattığı sanal takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorgulandı. Şüphelilerin polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri, aylık gelirlerini ise 200 bin lira 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi.

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Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Sinan Kaya ve Cansum Kaya çifti, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan, Semih Varol.

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