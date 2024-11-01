Gözaltı ve arama görüntüleri

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Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Özer’in evine ve Esenyurt Belediye binasına girişleri yer alıyor.

Çilingir yardımıyla kapının açıldığı, polis ekiplerinin aramalar gerçekleştirdiği anların yanı sıra Ahmet Özer’in adliyeye sevk edildiği ve sağlık kontrolünden geçirildiği anlar da görüntülerde yer aldı.

GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabında dün sabah yapılan değişiklikle, Can Aksoy’un makam fotoğrafı ve özgeçmişi paylaşılıp, “İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır” denildi.

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KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma ile ilgili olarak “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir” dedi.