×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gözaltı ve arama görüntüleri

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt Belediyesi#Ahmet Özer#Arama
Gözaltı ve arama görüntüleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

“PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınma anına ilişkin görüntülerine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Özer’in evine ve Esenyurt Belediye binasına girişleri yer alıyor.

Gözaltı ve arama görüntüleri

Çilingir yardımıyla kapının açıldığı, polis ekiplerinin aramalar gerçekleştirdiği anların yanı sıra Ahmet Özer’in adliyeye sevk edildiği ve sağlık kontrolünden geçirildiği anlar da görüntülerde yer aldı. 

Gözaltı ve arama görüntüleri

GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabında dün sabah yapılan değişiklikle, Can Aksoy’un makam fotoğrafı ve özgeçmişi paylaşılıp, “İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır” denildi.

Haberin Devamı

KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma ile ilgili olarak “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt Belediyesi#Ahmet Özer#Arama

BAKMADAN GEÇME!