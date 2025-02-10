×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Göz renklerini görenler şaşırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Heterokromi#Çukurca#Hakkari
Göz renklerini görenler şaşırıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 12:25

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri 11, diğeri 8 yaşındaki iki kız kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor. Eylül Berk, "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi." diye konuştu.

Haberin Devamı

Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül ile 8 yaşındaki kızı Narin, farklı göz renkleriyle dünyaya geldi.

Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül'ün bir gözü mavi, diğeri siyah, 3. sınıfa giden kardeşinin de bir gözü mavi, diğerinin yarısı siyah yarısı ise mavi renklerden oluşuyor.

Kız kardeşlerin farklı göz renklerine sahip olması, görenleri şaşırtıyor.

"YEĞENLERİMİN DE GÖZLERİ BÖYLE"

Baba Neçirvan Berk, AA muhabirine, kızlarının farklı renkte gözlere sahip olmasının aileden gelen bir durum olduğunu söyledi.

Ablasının da bir gözünün siyah, diğerinin mavi olduğunu belirten Berk, şunları kaydetti:

"Benim gözlerimin de yarısı mavi, yarısı siyah ama fazla fark edilmiyor. İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. İki yeğenimin de gözleri böyle. Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi. Kızlarımın görme ile ilgili bir sorunları yok ama her ikisinin de birer kulağında biraz işitme kaybı var. Kaç kez doktora da götürdüm ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Tedavi olmaları lazım. Eylül sol, Narin de sağ kulağında işitme kaybı yaşıyor."

Göz renklerini görenler şaşırıyor

Kızlarını daha önce Van ve kentteki hastanelere götürdüğünü fakat sonuç alamadıklarını dile getiren Berk, "Çocuklarımın gözlerinin farklı olması ilgi görüyor. Birçok kişi gelip çekim yapıyor. Görenlerin çoğu fotoğraf çektirmek istiyor." dedi.
Göz renklerini görenler şaşırıyor
"BİZİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Haberin Devamı

Eylül Berk de gözlerinin doğuştan farklı renkte olduğunu belirterek, "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi." diye konuştu.

Göz renklerini görenler şaşırıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Heterokromi#Çukurca#Hakkari

BAKMADAN GEÇME!