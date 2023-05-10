Göz göze gelmedi

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İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 99 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri bombayı PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG/PYD adına Bilal el Hacmaos ve Ahlam Albashir’in patlattığını belirledi. Bilal el Hacmaos eylemin ardından yurtdışına kaçarken, Ahlam Albashir Küçükçekmece’de yakalandı.

AYRI YERE ALINDI

Albashir dün ilk kez Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı. Duruşmada Albashir’in de arasında bulunduğu 5’i kadın 15 tutuklu sanık ile 12 müşteki hazır bulundu. 12 sanık ise SEGBİS ile katıldı. Kadınlar ve erkekler ayrı oturtuldu.

OLDUKÇA KİLO ALMIŞ

Ayrı bir bölüme alınan Albashir’in yanında 4 jandarma nöbet tuttu. Siyah başörtü takan Albashir’in üzerinde ise koyu renkli bir pantolon ve gömlek vardı. Makyajsız olan Albashir’in, cezaevinde kilo aldığı fark edildi. Gergin olan ve ellerini dizlerinin üzerinde kavuşturan bombacı suç ortaklarıyla göz göze gelmekten kaçındı. Kimlik tespitinde hiç okula gitmediğini söyledi.

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Mahkeme başkanı iddianamenin Arapça’ya çevrildiğini ancak henüz sanıklara ulaştırılamadığını söyledi. Yasa gereği duruşma günü ile iddianamenin sanıklara tebliğ edilmesi arasında en az bir hafta süre olması gerektiğini hatırlatan mahkeme başkanı, isteyen sanıkların daha sonra savunma yapabileceğini belirtti. Mahkeme başkanı kürsüye çağırdığı Albashir’e savunma yapıp yapmayacağını sordu. Ahlam Albashir de savunma yapmak istemediğini söyledi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti medyada yer alan bazı haberlerde öldürüldüğüne dair bilgilere yer verilen bombalı saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen firari Khalil Manje Hussein’in hayatta olup olmadığının sorulması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verdi. Sanıkların tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ahlam Albashir’ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 9 yıla kadar, iddianamenin firari şüphelisi PKK/KCK terör örgütünün yürütme konseyi eşbaşkanı firari şüpheli Cemil Bayık ve Hülya Oran’ın da arasında bulunduğu 35 şüphelinin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1938 yıl ile 3 bin 16 yıl arasında değişen hapisleri isteniyor.

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KAÇIRAN VATANDAŞLIK BEKLİYOR

Albashir’i saldırının ardından Esenler’den alarak Küçükçekmece’deki evinde saklayan korsan taksici Ahmet Carkes ise savunmasında, “Türkiye’ye kaçak geldim. Khalil beni aradı. Esenler’de biri olduğunu, Edirne’ye ulaştırıp ulaştıramayacağımı sordu. Şüphelenecek bir şey görmedim. Polis geldi ve beni karakola götürdü. Ahlam’ın fotoğrafını gösterdiler, ben de kızın nerede olduğunu söyledim. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Komşularımız beni sever. Göç İdaresi’nden arayıp vatandaşlık alabileceğimizi söylediler. Ailecek başvurumuzu yaptık. Türkiye artık bizim vatanımız” diye konuştu.