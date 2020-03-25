MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGöz alıcı Munzur Vadisi bahar çiçekleriyle süslendi
GeriGündem Göz alıcı Munzur Vadisi bahar çiçekleriyle süslendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TUNCELİ (AA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:44,Son Güncelleme:/

Göz alıcı Munzur Vadisi bahar çiçekleriyle süslendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göz alıcı Munzur Vadisi bahar çiçekleriyle süslendi
Abone Olgoogle-news

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla açan bahar çiçekleri göz alıcı güzellikler sunuyor.

Kış aylarında bembeyaz kar örtüsü altında bulunan milli parkta ilkbaharın yüzünü göstermesiyle karlar erimeye başladı.

Yaban hayatı açısından zengin olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken milli parkta, baharın habercisi olarak bilinen kardelen, nevruz, sümbül, nergis ve kar çiçekleri açtı.

Rengarenk çiçeklerle eşsiz güzelliğe bürünen milli park, kent merkezi ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Florasında 227'si endemik 1518 bitki türü tespit edilen milli park, 42 bin 674 hektar alanda kurulu bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle