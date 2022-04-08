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Göynük'te hortum! Çatılar uçtu, çok sayıda yapıda hasar oluştu

#Hortum#Bolu#Göynük

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam çıkan hortumda bir okulun çatısı uçtu, enerji hatları zarar gördü ve çok sayıda yapıda hasar oluştu.

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Göynük ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında hortum meydana geldi. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu oluşan hortumda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Hortumda Orhan Çalış Çok Programlı Meslek Lisesi'nin çatısı uçtu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına devrilen ağaç parçaları nedeniyle 2 polis aracı zarar gördü.

Göynükte hortum Çatılar uçtu, çok sayıda yapıda hasar oluştu

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrildi. İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi'nin çatısının hasar gördüğü hortumda, bir akaryakıt istasyonunun çatısında da zarar oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin de çatısında hasar meydana geldi. Elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşandı.

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Göynükte hortum Çatılar uçtu, çok sayıda yapıda hasar oluştu

Elektrik arızaları ekiplerin çalışması sonrası giderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, uçan çatı parçaları da yollardan kaldırıldı. 

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#Hortum#Bolu#Göynük

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