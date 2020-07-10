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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Gövdesiyle şaşırtan ağacın koruma altına alınmasını istedi

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Gövdesiyle şaşırtan ağacın koruma altına alınmasını istedi
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BARTIN’ın Hasankadı beldesinde yaşayan Zülkari Ceylan (65) tarafından bulunan gürgen ağacının gövdesinde oluşan el figürü, görenleri şaşırtıyor. Ceylan, "Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Hasankadı beldesinde oturan emekli madenci ve Hasankadı Belediyesi MHP’li Meclisi Üyesi Zülkari Ceylan, Baydanlar küme evleri mevkisinde ilginç bir ağaçla karşılaştı. Ceylan, yolun kenarında bulunan gürgen ağacının gövdesinde el figürüne benzeyen kökleri fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Ceylan, cep telefonu kamerasıyla ağacın fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı. Gürgen ağacını saran elleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

'SANKİ BİR EL AĞACI KORUYOR'

Ağacın koruma altına alınmasını isteyen Zülkari Ceylan, "Ben doğayı, ormanı ve yeşili seven bir insanım. Ağacın üzerinde 5 parmağı görünce çok şaşırdım. Bunu fotoğraflardan görenler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu gürgen ağacımız 80-90 yaşında olabilir, bu el de kendiliğinde oluşan bir durum. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın orman işletmesi ve yetkililer tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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