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Gündem
Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Gövdesi olmayan yunus balığı Enez sahiline vurdu

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Gövdesi olmayan yunus balığı Enez sahiline vurdu

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde gövdesi olmayan yunus başı bulundu.

İlçeye bağlı Vakıf köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, gövdesinden kesilmiş bir yunus kafasının kıyıya vurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Yunusun balıkçı ağlarına takıldığı ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia eden Yılmaz, balıkçılara bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini savundu. Yunus kafası, belediye ekiplerince kıyıdan alınarak, gömüldü.

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