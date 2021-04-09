Gövdesi olmayan yunus balığı Enez sahiline vurdu

İlçeye bağlı Vakıf köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, gövdesinden kesilmiş bir yunus kafasının kıyıya vurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Yunusun balıkçı ağlarına takıldığı ve ağlara zarar vermemesi için kesildiğini iddia eden Yılmaz, balıkçılara bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini savundu. Yunus kafası, belediye ekiplerince kıyıdan alınarak, gömüldü.

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