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Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

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#Adana#Dolandırıcılık#Sahte Fabrika
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 10:58

Adana merkezli 9 ilde, ayçiçek yağı satışı vaadiyle Fransa ve Arap ülkelerindeki iş insanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Sait Yusufoğlu ve oğlu Mehmet Yusufoğlu’nun da aralarında bulunduğu adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Yusufoğlu'nun kurduğu göstermelik fabrikadan Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş insanlarına ulaşarak ayçiçek yağı satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

Ekipler, Sait Yusufoğlu ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için 4 Mayıs’ta şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Yusufoğlu ile oğlu Mehmet Yusufoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak’ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı.

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Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.

Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

İŞ İNSANLARINI EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER

Operasyonun ardından Sait Yusufoğlu’nun, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde göstermelik bir yağ fabrikası açtığı, dış ticaret mezunu oğlu Mehmet Yusufoğlu’nun ise buradaki görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden ucuz yağ satış ilanları verdiği ortaya çıktı. Sait Yusufoğlu’nun, kendileriyle iletişime geçen iş insanlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri belirtildi.

Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

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Sait Yusufoğlu’nun kendisine güvenen iş insanlarından anlaşma kapsamındaki paranın yarısını peşin olarak, kalanını da sahte gümrük belgelerini gönderdikten sonra banka hesabı üzerinden aldığı tespit edildi.

Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sait ve oğlu Mehmet Yusufoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, 19 kişi 300’er bin lira para cezası ile adli kontrol şartı, 6 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Firari 12 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

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#Adana#Dolandırıcılık#Sahte Fabrika

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