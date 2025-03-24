Gösterilerde 323 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “yolsuzluk” ve “terör” iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 Mart Çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Her iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 kişi önceki akşam Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmalara ilişkin yapılan gösterilerde önceki gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken şöyle dedi:

YERLİKAYA: POLİSE ASİT ATILDI

“Bu gece (önceki gece) İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek. Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir.”

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KIZILAY’DA MÜDAHALE

- Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için önceki gün Kızılay’da yapılan eylemlerde çatışma yaşandı. Güvenpark’ta toplanan göstericiler yolu kapatarak Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyüşe geçti. Meşrutiyet Caddesi kesişiminde çevik kuvvet polisleri tarafından önü kesilen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca müdahale edildi. Taş ve şişe atan göstericilere polis tazyikli su ve gaz kapsülleriyle müdahale etti.