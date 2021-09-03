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Gündem
Selahattin SÖNMEZ /ANKARA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gösteriler nefes kesti

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Gösteriler nefes kesti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki akşam yapılan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndaki subay ve astsubay öğrencilerin mezuniyet töreninde, jandarmaların gösterileri nefes kesti.

Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı’nın tüfekli hareketler gösterisi büyük beğeni topladı. Törende, mehteran birliği gösterisi, kuleden iniş gösterisi ve helikopterle üzüm salkımı geçişi gösterileri de alkış aldı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kuvvet komutanlarının yanı sıra mezun olan öğrencilerin yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi.

Gösteriler nefes kesti

Dereceye giren diğer subay ve astsubaylara diplomalarını Şentop, Oktay, Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın protokol tribününden askerlerin yanına inerek yaptığı duanın ardından tören sona erdi.
Gösteriler nefes kesti


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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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