Haberin Devamı

İmamoğlu şunları söyledi: “Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu’yla bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi, saygısı yüksek iki insanın buluşması. İçeriğin, kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldi. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Selvi Hanım’ın bizi ağırlayıp çayını içmekten de memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul’da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Özeti ve anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen.

Haberin Devamı

DEVAMI GELECEK Mİ?

Niye gelmesin devamı? Gelmezse yanlış olur. Yani ben Sayın Hikmet Çetin’le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın ile bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen’le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu’yla devamı olmayacak? Ben daha fazla daha sık olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık. Kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur.”