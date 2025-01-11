‘Görüşmelerimiz yapıcı geçti’

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John Bass’ın basın toplantısında öne çıkan mesajları şöyle: “Görüşmelerimiz verimli ve yapıcı geçti. Suriye’nin yeni dönemde daha iyi bir geleceğe sahip olması için neler yapabileceğimizi ele aldık. Zamanla Suriye hükümetinin, hükümet etme fonksiyonlarını yerine getirebilmesini arzu ediyoruz. Bu maaşların ödenmesi, enerji sağlanması gibi unsurlar içeriyor. Suriye hükümetinin sınır güvenliğini ve içeride kendi güvenliğini sağlayabilmesi de önemli.

SURİYE TERÖR GRUPLARI İÇİN GÜVENLİ ALAN OLMAMALI

ABD olarak biz Suriye’deki durumun Irak, Türkiye ve Ürdün ya da diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmamasını arzu ediyoruz. Biz, Suriye’de uzun dönem süren iç savaş ve DEAŞ varlığının Türkiye hükümeti için yarattığı tehditin farkındayız. Türkiye için özel olarak YPG ve diğer yabancı terör gruplarının varlığı görüşmelerimizin odak noktası oldu. Suriye’de güvenliğin sağlanmasından Suriye hükümetinin sorumlu olmasının sağlanmasının yollarını ele aldık. Terör grupları ülkedeki durumdan faydalanmamalı. Suriye’de birlikte çalıştığımız gruplara, bizim beklentimizin bu sürece yapısal olarak katkıda bulunmaları olduğunu söyledik. Yabancı gruplar ülkeyi terk etmeli.”

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Bass, ABD ile YPG arasındaki işbirliğinin en temel gerekçelerinden biri olarak gösterilen DEAŞ mensupları ve ailelerinin kaldığı El-Hol hapishanesinin nüfusunun yakın zamanda azalacağını da belirtti.

ENDİŞELER GEÇERSİZ DEĞİL

- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, basın brifinginde Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında var olmaya devam edeceklerini belirterek, “Onların (Türklerin) güvenlik endişelerini anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye’nin endişeleri geçersiz endişeler değil” dedi.