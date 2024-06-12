‘Görüşmeler şeffaf olmalı’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Televizyon ekranlarında ya da gazete sayfalarında kulis bilgisi maskesiyle servis edilen dedikoduları, körüklenen spekülasyonları, estirilen yalan rüzgârlarını, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’mızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle, ibretle takip ediyoruz. İki kişi arasında geçen bir konuşmanın, sanki not alan kalabalık bir dinleyici güruhu varmışçasına takdim edilmesi, bu vesileyle karmaşa ve kargaşa ortamının yaratılması normalleşme bekleyen malum zihniyetlerin basit kurnazlığından başka bir şey değildir.

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Devlet Bahçeli’nin yakasındaki rozet de dikkat çekti.

HERKESLE GÖRÜŞEBİLİR

Sayın Cumhurbaşkanı’mız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, aslı astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır. Gerekirse ve yeri gelirse kamuoyunu şeffaf ölçülerde bilgilendirmek suretiyle kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif bir yol olarak değerlendirilmelidir.”

HEDEF TÜRKİYE

- “Son zamanlarda ve eşgüdümlü olarak, ülkemiz aleyhine iç ve dış tehdit sarmalının gittikçe genişlediğini yakinen müşahede ediyoruz. Güney sınırlarımız boyunca özerklik adı altında terör devletinin taşları döşenmektedir. Suriye’nin parçalanmasını esas alan emperyalist bir proje devrededir. Herkesi uyarıyorum, asıl hedef Türkiye’mizdir. Amaç, Türkiye’yi kapana ve köşeye kıstırmaktır. CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi, yerli figüranıdır. Bölücü terör örgütünün ABD desteğiyle yapmayı duyurduğu sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı.

ÖZGÜR BEY TIRSMASIN

DEM’lenmiş CHP’nin başındaki zat kayyum ezberini seslendirip halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur, düşüncemiz hiç olmamıştır. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun, tırsmasın. O bizim klasmanımızda da kalibremizde de değildir. Meselemiz maşalarla değil, tutan ellerledir. DEM’in Hakkâri milletvekilin dokunulmazlığının derhal kaldırılarak adaletin önünde hesap vermeleri çok acil ihtiyaçtır.”

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‘GERİ KABUL’ SONLANMALI

“Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır.”

“ALLAH BANA YETER”

Konuşması sonrasında gazetecilerle sohbet eden Devlet Bahçeli, “Allah Bana Yeter” yazılı yüzüğünü gösterdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)