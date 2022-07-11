Görüş ötesi füze! Gökdoğan’dan test atışı

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Demir, 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' füzelerinin, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edileceğini belirtti. Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Gökdoğan görülmeyeni de vuracak. Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava füzelerimizden Gökdoğan görüş ötesi füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl TSK'ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.