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Görüş ötesi füze! Gökdoğan’dan test atışı

#İsmail Demir#Savunma Sanayii#Gökdoğan
Görüş ötesi füze Gökdoğan’dan test atışı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Gökdoğan' görüş ötesi füzesinin, radar arayıcı başlıkla atış gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Demir, 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' füzelerinin, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edileceğini belirtti. Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Gökdoğan görülmeyeni de vuracak. Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava füzelerimizden Gökdoğan görüş ötesi füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl TSK'ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

 

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#İsmail Demir#Savunma Sanayii#Gökdoğan

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