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Görürseniz zarar vermeyin

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kemer#Köpek Balığı
Görürseniz zarar vermeyin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Antalya Kemer’de, kıyıya yaklaşan bir tür, denizde yüzenleri telaşlandırdı.

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Türü köpek balığı sanan sahildekiler, taşla uzaklaştırmaya çalıştı. Kıyıya yanaşan türün, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'mavi yelken balığı' olduğu anlaşıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'dünyanın en hızlı deniz canlısı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren mavi yelken balığının zararsız olduğunu, sahil bölgeleri ile sığ sularda nadir görülebildiğini belirtti.

Vatandaşları balığa zarar vermemeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık. Korkmaya gerek yok" dedi.    

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#Antalya#Kemer#Köpek Balığı

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