Görürseniz zarar vermeyin

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Türü köpek balığı sanan sahildekiler, taşla uzaklaştırmaya çalıştı. Kıyıya yanaşan türün, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'mavi yelken balığı' olduğu anlaşıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'dünyanın en hızlı deniz canlısı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren mavi yelken balığının zararsız olduğunu, sahil bölgeleri ile sığ sularda nadir görülebildiğini belirtti.

Vatandaşları balığa zarar vermemeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık. Korkmaya gerek yok" dedi.