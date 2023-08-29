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Görüntüyü kaydeden kişi 'yaktım sizi' diyerek seslenmişti... Gözaltına alındı

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#İstanbul#Trafik#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 12:15

İstanbul'da trafikte kaydedilen görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Bir otomobil şoförü trafikte beklemek istemeyince çözümü kaldırıma çıkarak ilerlemekte buldu. O anları bir vatandaş 'yaktım sizi' diyerek saniye saniye görüntüledi. Polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 2 bin 259 lira idari para cezası kesti.

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İstanbul'da bir otomobil sürücüsü trafikte beklememek için kaldırıma çıkarak seyretmek istedi. Son sürat kaldırımda seyreden sürücüyü bir başka vatandaş kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntüyü kaydeden kişi yaktım sizi diyerek seslenmişti... Gözaltına alındı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Plaka üzerinden M.B. isimli şahıs olduğu tespit edilen sürücüyü ekipler yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şüpheli şahıs hakkında "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçundan 436 TL, "trafik işaret levhalarına uymamak" suçundan 436 TL, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" suçundan 436 TL, "görüş engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" suçundan 951 TL olmak üzere toplamda 2 bin 259 TL idari para cezası uygulandı.

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Görüntüyü kaydeden kişi yaktım sizi diyerek seslenmişti... Gözaltına alındı

Görüntüyü kaydeden kişi yaktım sizi diyerek seslenmişti... Gözaltına alındı

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#İstanbul#Trafik#İstanbul Haberleri

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