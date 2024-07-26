Görüntülerle ifşa olmuştu: Yıkım kararını kaldırmak için 'cinsel ilişki' teklifinde bulunan müdür tahliye edildi

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Aksu Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürü Nevzat A.'nın geçen şubat ayında bir iş yerinin yıkım kararını kaldırtmak için bina sahibi Suriye uyruklu Faten E.'den cinsel ilişki talebinde bulunduğu anların görüntüsü, sosyal medyada gündeme geldi. Görüntüler sonrası eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Nevzat A.'yı görevinden alıp, belediyeyle ilişiğini kesti. Nevzat A.'nın, olay öncesinde çok sayıda yolsuzluk yaptığı, birçok kişi tarafından savcılığa ve CİMER'e şikayet edildiği, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Sayıştay raporlarında yapılan tespitlere rağmen görevine devam ettirildiği iddia edildi. Cinsel ilişki karşılığında pazarlık yaptığı tespit edilen Nevzat A., tutuklandı. Nevzat A. hakkında 'Rüşvet talebinde bulunma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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ESKİ BAŞKAN TANIK SIFATIYLA DİNLENDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Nevzat A., SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda Faten E. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını, bu süre zarfında Nevzat A.'nın da yapı kontrol müdürü olarak görev yaptığını anlatarak, "Kendisinin görevi kaçak yapıları tespit eder, buna ilişkin raporları önce başkanlık makamına sunar, başkanlık da encümene sunar ve encümen kararıyla işlemler yapılır. Yapı kontrol müdürlüğümüzün yıkım yapılacak binaların yıkım tarihini değiştirme durumu yoktur. Yıkıma ilişkin tespit ve kontrolü yapı müdürü zabıtaları vasıtasıyla yerine getirerek hazırlayacağı tespiti başkanlık makamına sunar. Başkanlık makamınca da encümene havale edilir. Encümen ilk olarak imar kanunun 42'nci maddesi gereği idari para cezası tanzim eder. Ruhsatlandırma yapılmaması durumunda da yıkım kararı verir ve bu karar havuzda toplanır. Bu havuz içerisinde yıkılacak binaların listesi bulunur. Bu listede belediyenin mevcut fen işlerinin malzeme ve araç durumu başkanlıkça değerlendirilip yıkım işlemi bu öncelik sırasında göre belirlenir. Burada yapı kontrol müdürlüğünün listede yer değiştirme, tarih belirleme şeklinde yetkisi yoktur" dedi.

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'NEVZAT A.'YI ARAYIP İLGİLENMESİNİ İSTEMİŞTİR'

Konu hakkındaki yıkım kararına ilişkin konuşan Halil Şahin, "2022 yılında iş yeri açmaya ilişkin ruhsat vermişiz. Karayolları 6-7 ay sonra istimlak sınırları içerisinde olduğunu belediyeye bildirmiş. Bu bildirim üzerine belediye tarafından tahminimce fen işleri ve imardaki görevli personel tespiti yapmış ve başkanlık oluru ile encümen kararıyla süreci başlatmıştır. Daha sonra kişi işlemlerin iptali için dava açmıştır. Dava aleyhe sonuçlanmıştır. Olay tarihinde belediyeden cuma namazı için çıkacağım sırada ruhsat iptali ile ilgili bir kadın, yanında bir kişiyle birlikte geldi. Ben de yapı kontrol müdürü olan Nevzat A.'yı arayıp ilgilenmesini istedim. Daha sonra ayrıldım. Benim gelen şikayet üzerine ruhsat iptaline yönelik Nevzat A.'yı aramamın sebebi aynı zamanda ruhsat iptaline ilişkin başkan yardımcısıyla birlikte inceleme görevi de vardır. Kendisinin ruhsat verme yetkisi de vardır. Ayrıca yapı kontrol müdürü olan Nevzat A., ruhsat verme yetkisine sahip olduğundan ve ruhsata ilişkin bir şikayet olduğundan Nevzat A.'yı arayıp ilgilenmesini istemiştir" diye konuştu.

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TAHLİYE TALEBİ

Duruşma savcısı, Nevzat A.'nın üzerine atılı suçun alt ve üst sınırı, delillerin büyük oranda toplanmış olması dikkate alınarak sanığın bu aşamada tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Nevzat A.'nın yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.