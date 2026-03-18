Görüntülerin ardından ekipler harekete geçti: İki lüks aracın sürücülerine 100 bin lira ceza, ehliyetlere el konuldu

#Trafik Cezası#Lamborghini Huracan#Ferrari
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 11:38

Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli şekilde araç kullanan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki ultra lüks otomobilin sürücülerine yaklaşık 100 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki spor otomobilin sürücüleri, ani şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, tehlikeli manevralarla ilerledikten sonra kırmızı ışık ihlali yaparak yollarına devam etti. Yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücülerin tepkisine neden olurken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda sürücülerin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda her iki sürücünün de ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 5 ayrı trafik kuralı ihlalinden yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

