Görüntüleri tartışma konusu olmuştu: Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun hapsi isteniyor... | Dilan Polat: Toplum nezdinde herkesten özür diledim

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayımnanan görüntülerle ilgili Polat ve Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİM'

İddianamede yer alan bilirkişi inceleme raporuna göre, görüntülerde müzik eşliğinde dans edildikten sonra Polat'ın, Doğu'yu önce yanağından, ardından dudağından öptüğü ifade edildi.

Sanık Dilan Polat, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi. Yanağından öpeceği sırada ablasının bir anda döndüğünü, bu nedenle böyle bir durumun yaşandığını savundu. Polat, aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında başka bir ilişki olacağının düşünülemeyeceğini belirterek, "Sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Savcılık, sanık Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.

ENGİN POLAT HAKKINDA 4, DİLAN POLAT HAKKINDA 2 AYRI YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti ile ailesine ait 7 şirket hakkında yürütülen vergi suçu soruşturması tamamlandı. Biri fenomen Tolunay Topal’a, 6’sı ise Polat ailesine ait 7 şirkette, toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı tespit edildi.

HAKLARINDA ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve “7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları devam eden Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, ‘sahte fatura kullanılması’, ‘muhasebe hileleri yapılması’ ve ‘çifte defter tutulmasına’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, muhasebeci Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

‘DEVLETE BORCUMUZ VARSA ÖDEMEK İSTERİZ’

‘Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan hakkında 2 ayrı iddianame hazırlanan Dilan Polat, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, “Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bana sorduğunuz Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin devamı niteliğinde bir şirkettir. Limited şirketten, anonim şirkete nasıl dönülür bilmiyorum. Bu işlerle Engin ilgilenirdi. İlk başlarda sürekli bu şirkette fiili olarak bulunuyordum. Müşteri çevresi genişledikten sonra gitmemeye başladım. Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben, internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğu zaman Engin bana genelde nakit verirdi veya Engin’in kredi kartı ile ödenirdi. Hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz” dedi.

Haberin Devamı

‘KASTEN DEĞİL SEHVEN YAPILMIŞ OLABİLİR’

‘Vergi Kanununa muhalefet’ suçundan hakkında 4 ayrı iddianame hazırlanan Engin Polat ise ifadesinde özetle şunları söyledi: “Vergi raporlarındaki diğer şirketlerimizle olan ticaret gerçektir. Vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. İncelemenin sağlıklı yapıldığını düşünmüyorum. Raporun hatalı düzenlendiğini düşünüyorum. Tüm talimatlar tarafımdan veriliyordu. Vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili olarak şu an tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra eğer bir hatamız varsa ödemek isteriz. Biz gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmamız mümkün değildir. Birkaç tane fatura gözden kaçarak kesilmediyse bu kasten değil, sehven veya yanlışlıkla yapılmış olabilir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. O kadar kamu zararı olması mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Haberin Devamı

AYRI AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ

- Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede 7.5 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Baba Sezgin Polat’ın 4 ayrı iddianameden 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün’ün 5 ayrı iddianameden 15.5 yıldan 80 yıla kadar, Alper Kürşat Polat’ın 5.5 yıldan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal’ın ise 4 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

‘TEK SUÇUM ONLARIN ŞUBESİNİ AÇMAK’

- 2022-2023 yıllarında çift defter tutma, yine 2022’de sahte belge kullanmaktan hakkında soruşturma başlatılan Tolunay Topal ise soruşturma aşamasındaki ifadesinde, “İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek yetkilisi bendim. Bu şirketin yüzde 33’ü Sıla Doğu’nundur. Bu şirket aslında Dilan Polat markasının frenchchise’dır. Bu şube için herhangi bir bedel ödemedim. Bunun karşılığında Sıla’yı ortak ettim. Çünkü Sıla’nın ayrı bir şubesi vardı. O da Avrupa Yakası’nda olduğu için ortak kurmak zorundaydık. Net gelirden Sıla’ya payını elden veriyordum. Engin ve Dilan Polat ile sosyal medya fenomeni olduğum için bu vasıta ile tanıştım. Benim tek suçum, Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu. Onlar ile alakam yoktur” diye konuştu. (Aziz Özen-Hürriyet)