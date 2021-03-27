Görüntüleri olay oldu, AK Parti’yle ilişkisi kesildi

Dağ, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen devir teslim töreninde görevini Mustafa Şen’e devretti. Lüks araçta kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen Ayvatoğlu’nun tören sırasında Dağ’ın arkasında bulunduğu görüldü. Dağ daha sonra bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

DAĞ: DANIŞMANIM DEĞİL

“Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız.”

Ayvatoğlu’nun gelişmeler üzerine gözaltına alındığı ve AK Parti ile ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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