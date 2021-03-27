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ANKARA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Görüntüleri olay oldu, AK Parti’yle ilişkisi kesildi

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Görüntüleri olay oldu, AK Parti’yle ilişkisi kesildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu ‘uyuşturucu’ görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan Ayvatoğlu’nun AK Parti ile ilişkisi kesildi.

Dağ, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen devir teslim töreninde görevini Mustafa Şen’e devretti. Lüks araçta kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen Ayvatoğlu’nun tören sırasında Dağ’ın arkasında bulunduğu görüldü. Dağ daha sonra bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Görüntüleri olay oldu, AK Parti’yle ilişkisi kesildi

DAĞ: DANIŞMANIM DEĞİL

Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız.”

Ayvatoğlu’nun gelişmeler üzerine gözaltına alındığı ve AK Parti ile ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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