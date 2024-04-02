GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere tepki yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ± OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n cezasÄ± kesildi: Ehliyetine el konuldu, aracÄ± baÄŸlandÄ±

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Kocaeli'de Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ne 1 aylÄ±k bebek ve bebek arabasÄ±yla binen 4 kadÄ±na sÃ¼rÃ¼cÃ¼, arabayÄ± katlamalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°ddiaya gÃ¶re, kadÄ±nlarÄ±n bebek arabasÄ±nÄ±n katlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.K. kadÄ±nlarÄ± boÅŸ olan araÃ§tan indirdi. Bu sÄ±rada ÅŸofÃ¶r ve kadÄ±nlar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KadÄ±nlarÄ±n hakarete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar ise bu anlarÄ± kayda aldÄ±. VatandaÅŸ kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ A.K.'nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n arkasÄ±ndan, "YÃ¼rÃ¼" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan ise poz vererek, "Ã‡ek Ã§ek, gÃ¼zelim deÄŸil mi?" diyerek vatandaÅŸlarla alay ettiÄŸi duyuluyor.

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"BAYILTANA KADAR DÃ–VECEÄžÄ°M"

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OlayÄ± Ã¶ÄŸrenen bebeÄŸin babasÄ± ise otobÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼ keserek sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ tehdit etti. Bu anlar da kameraya yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de ÅŸahsÄ±n, "Ramazan bitsin seninle Ã¶zellikle ilgileneceÄŸim. Sana bu hattÄ± dar edeceÄŸim. BayÄ±ltana kadar dÃ¶veceÄŸim. YaÅŸÄ±ndan baÅŸÄ±ndan da utanmÄ±yorsun" diyerek otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ tehdit ettiÄŸi, ÅŸofÃ¶rÃ¼n ise "Hadi dene. Seni mermi manyaÄŸÄ± yaparÄ±m" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi duyuluyor.

Daha Ã¶ncede benzer olaylarla karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yolcularÄ±n tepkisine sebep olduÄŸu iddia edilen Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ A.K.'nÄ±n ehliyetine el konulduÄŸu ve aracÄ±nÄ±n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.