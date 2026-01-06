×
Görüntülere tepki yağmıştı: Camideki uygunsuz davranışa soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Cami#Soruşturma#Konya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 13:36

Konya'da tarihi Aziziye Camisi'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kız ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı.

Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı. 

