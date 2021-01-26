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Haber Giriş: 26.01.2021 - 08:24 | Son Güncelleme:

Görüntülere tepki yağdı, harekete geçildi! Sevgilisini darp etti ve...

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Görüntülere tepki yağdı, harekete geçildi! Sevgilisini darp etti ve...
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir kişi, aynı yaştaki sevgilisini darp etti ve darp anlarını kamerayla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntülere tepki yağdı, harekete geçildi Sevgilisini darp etti ve...

GENÇ KIZIN AĞLADIĞI GÖRÜLÜYOR


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.

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