Görüntüler yürek burkmuştu... 'Çöp ev' davasında gerekçeli karar açıklandı

Haberin Devamı

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Temmuz 2022'de mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından teslim edildiği annesiyle Antalya'ya gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Haberin Devamı

'BULUNMASAYDI, HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, savcılığın talebiyle, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Kamuran Pınar A.'nın devlet korumasına alınan kızı Esra Zeynep A. hakkında 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturmanın ayrı yürütüleceği kaydedildi.

Haberin Devamı

6'NCI DURUŞMADA ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kamuran Pınar A., Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılamasının 2 Şubat’ta görülen 6'ncı duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme heyeti, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

BAKANLIK AVUKATLARININ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahliye kararının ardından, Antalya'da annesi Yasemin A. ile yaşayan Cem Muhammet, tedbir amacıyla yeniden devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı avukatlar ile anne Yasemin A.'nın savunmasını üstlenen avukatların itirazı, bir üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip itirazı reddederken, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına hükmetti.

Haberin Devamı

SAVCI, KIZI İÇİN DE CEZA İSTEDİ

Savcı, tahliye kararının ardından görülen ilk duruşmada verdiği mütalaada, sanık teyzenin 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması ve yine dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.'ya (18) da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ceza verilmesini istedi.

DURUŞMAYA BAŞÖRTÜSÜ, GÖZLÜK VE MASKEYLE KATILDI

Davanın, 3 Haziran'da görülen karar duruşmasına, oğlu Cem Muhammet ile birlikte Antalya'da yaşayan anne Yasemin A. ve tanınmamak için adliyeye başörtüsü, gözlük ve maske takarak gelen tutuksuz sanık Kamuran Pınar A. da katıldı. Bir saat süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamuran Pınar A.'nın, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine, 'Eziyet'ten 7 yıl, 'Cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A.'nın ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi.

Haberin Devamı

'İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYACAK ŞEKİLDE YAŞATTI'

Kararın gerekçesi ise 1,5 ay sonra açıklandı. 77 sayfalık gerekçeli kararda, Cem Muhammet'in beyanlarının tutarlılığına dikkat çekilerek, sanık Kamuran Pınar A.'nın yeğenine kötü davrandığı belirtildi. Kararda, Kamuran Pınar A.'nın, yeğeninin, yıkama, tırnak, saç kesme gibi öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirmediği, düzenli olarak yemek vermediği, odasının kapısını üzerine kilitleyerek dışarıya çıkartmadığı, tuvalet ihtiyacını hapis kaldığı odada gidermesine neden olarak, insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşamasına neden olduğu tespitine yer verildi. Sanığın, 'öldürme kastı'nın olup olmadığı tespit edilemediği, kesin ve somut delil bulunmadığı için, 'İhmal suretiyle öldürmeye teşebbüs'ten beraatine karar verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, anne sevgisine ve bakımına muhtaç olan bir çocuğun, annesi Yasemin A. tarafından anneanne Asuman A.'ya bırakıldığı, anneannenin vefatına kadar çocuğa iyi bakıldığı, ancak vefatından sonra teyzesi tarafından bakılan Cem Muhammet A.'nın uzun süre kilit altında tutulduğu ve aç bırakıldığı da ifade edildi.

'PİŞMANLIK DUYMADIĞI GÖRÜLDÜĞÜNDEN İNDİRİM YAPILMADI'

Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda mağdurun yaşadıklarının 'Eziyet' suçunun kanuni tanımına uyduğunun mahkeme tarafından kabul edildiği ve bu nedenle cezada indirim yapılmadığı belirtilen gerekçeli kararda, sanık Kamuran Pınar A.'nın cebir uygulayarak öz annesinden çocuğu sakladığı tespitine de yer verildi. 'Çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezada indirim yapılmadığının da vurgulandığı gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın eziyet suçundan, mağdurun aç kalması sonucu vücudunda meydana gelen zayıflama, mağdurun kilitli şekilde insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde kapalı kaldığı süre, okul çağında olması, mağdur çocuğun ihlal edilen haklarının önemi ve sanığın saiki, kastının yoğunluğu dikkate alınarak teşdiden cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık hakkında takdiri indirim yapılmasını gerektiren hiçbir hususun yansımadığı, işlediği suçtan pişmanlık duymadığı görüldüğünden hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir."

Dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.'nın da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapsine, Cem Muhammet A.'nın beyanları dikkate alınarak hükmedildiği belirtildi.