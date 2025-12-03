Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı… Sapık ve gözcüsüne tahliye

Haberin Devamı

İSTANBUL Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’te, 25 yaşındaki İremşan A. evine giderken Ömer Konu ve Semir Tarhan tarafından yolu kesilmişti. Semir Tarhan genç kadını yere yatırıp taciz ederken, Ömer Konu da etrafı kolaçan edip gözcülük yapmıştı. Görüntülerin toplumda infial yaratması üzerine gözaltına alınan 2 erkek de tutuklandı ve haklarında dava açıldı.

36 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Semir Tarhan’ın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 13.5 yıldan 36 yıla kadar, Ömer Konu’nun ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Konu ve Semir Tarhan SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Müşteki İremşan A. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

CİNSEL SALDIRIDAN CEZA

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, daha önce kesinleşmiş cezası bulunmasını da dikkate alarak sanık Semir Tarhan’ı ‘birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer Konu’ya ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak Semir Tarhan ve Ömer Konu’yu tahliye etti. Mahkeme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise yasal unsurların oluşmadığı gerekçesiyle her 2 sanığa beraat verdi. İremşan A.’yı taciz ettikleri görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldıran zanlıların ceza aldıkları halde tahliye olması kamuoyunda tepki topladı.

SİCİLLERİ KABARIK

Semir Tarhan’ın, ‘cinsel saldırı’, ‘mukavemet’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘gasp’ suçlarından; Ömer Konu’nun ise ‘cinsel saldırı’, ‘kasten yaralama’, ‘mukavemet’, ‘otodan hırsızlık’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

ONANIRSA TEKRAR HAPSE GİRECEKLER

Yaklaşık 13 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıkların cezaları onanırsa Ömer Konu 3 yıl 6 ay, Semir Tarhan ise 4 yıl 8 ay daha hapis yatacak.

