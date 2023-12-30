Görüntüler tepki çekti: Bu nasıl baba

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Dayak yiyen çocuğun ağlayıp vurmaması için babasına yalvardığı anlar, bir aile ferdi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine A.G. 2 gün önce gözaltına alındı.

Oğlunun kolunu ısırdığı, eşine de sürekli şiddet uyguladığı öne sürülen A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. A.G. mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından çocuk ve annesinin koruma altına alındığı bildirildi.