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Görüntüler tepki çekmişti! Tüneldeki magandalar yakalandı, cezaları kesildi

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#İstanbul#Tünel#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 15:16

Sultanbeyli'de tünel içerisinde araçlarını durdurarak meşale yakıp, halay çeken 5 sürücüye ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık Pazar günü Fatih Bulvarı'nda tünelde meşale yakıp, halay çeken sürücülerin trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüler tepki çekmişti Tüneldeki magandalar yakalandı, cezaları kesildi

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen B.K., G.K., E.S., S. A. ve F.D. polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, 'diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak', 'yerleşim birimleri içinde tünellerde duraklamak', 'yayaların trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplamda 11 bin 730 lira para cezası verildi. Sürücülerin emniyetteki ifadelerinin ardından 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' maddesinden adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Görüntüler tepki çekmişti Tüneldeki magandalar yakalandı, cezaları kesildi

 

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#İstanbul#Tünel#Trafik

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