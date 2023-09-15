×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler tepki çekmiÅŸti: Horoza içki içiren 5 kiÅŸiye para cezasÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Denizli#Horoz#Horoza Ä°çki
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekmiÅŸti: Horoza iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiye para cezasÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:31

EÄŸlenmek iÃ§in horoza iÃ§ki iÃ§irip iÅŸkence ettiler. Tepki Ã§eken olayda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Denizli'nin Pamukkale ilÃ§esinde, dÃ¼ÄŸÃ¼nde horoza iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiye jandarma ekipleri tarafÄ±ndan '5199 SayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanununa Muhalefet' suÃ§undan 4 bin 544'er TL para cezasÄ± kesildi.

Haberin DevamÄ±

Pamukkaleâ€™de bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde horoza iÃ§ki iÃ§irildi. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Pamukkale Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyerek, horozun aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§arak iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiyi tespit etti.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekmiÅŸti: Horoza iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiye para cezasÄ±

ÅžÃ¼phelilere '5199 SayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanununa Muhalefet' suÃ§undan kiÅŸi baÅŸÄ± 4 bin 554 TL, toplamda 22 bin 770 lira para cezasÄ± kesildi. ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda ayrÄ±ca adli iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Â

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekmiÅŸti: Horoza iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiye para cezasÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Denizli#Horoz#Horoza Ä°çki

BAKMADAN GEÇME!