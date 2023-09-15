GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekmiÅŸti: Horoza iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiye para cezasÄ±

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Pamukkaleâ€™de bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde horoza iÃ§ki iÃ§irildi. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Pamukkale Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyerek, horozun aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§arak iÃ§ki iÃ§iren 5 kiÅŸiyi tespit etti.
ÅžÃ¼phelilere '5199 SayÄ±lÄ± HayvanlarÄ± Koruma Kanununa Muhalefet' suÃ§undan kiÅŸi baÅŸÄ± 4 bin 554 TL, toplamda 22 bin 770 lira para cezasÄ± kesildi. ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda ayrÄ±ca adli iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
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