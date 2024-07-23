×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler tepki çekmişti... Bakan Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Halay#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 14:32

Bakan Yerlikaya, Mersin'de bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan atmasıyla ilgili 11 kişiden 9'unun yakalandığını, 1 kişini uyuşturucudan tutuklandığını ve 1 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti.

Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Haberin Devamı

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.

Gözden KaçmasınMersinde sahilde tepki çeken görüntü Soruşturma başlatıldıMersin'de sahilde tepki çeken görüntü! Soruşturma başlatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Halay#Mersin

BAKMADAN GEÇME!