Görüntüler tepki çekmişti... Antalya'da tüm eğlence mekanları denetlenecek

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Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla AFAD Toplantı Salonu'nda Turizm Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Son dönemde Marmaris başta olmak üzere Alanya'nın da aralarında olduğu bazı turizm bölgelerindeki eğlence mekanlarındaki uygunsuz görüntüler büyük tepki toplamıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir valilerinin katılımıyla geçen hafta Muğla'da bir toplantı yapılarak, çeşitli kararlar alındı. Bu kapsamda da Antalya'da ilgili tüm ilçe belediye başkanları, kaymakamları, emniyet, jandarma ve diğer kurum yöneticileri Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığındaki toplantıda, Antalya'daki sorunları ele aldı. Vali Şahin, toplantı sonrasında kısa bir açıklamada bulundu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Son dönemde sosyal medyada gündem olan ve hepimizi rahatsız eden bir takım görüntülerin gündeme geldiğini belirten Vali Şahin, “Bunlar bir takım hayasızca hareketleri, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, turizmimize zarar veren davranışları içeriyordu. Bu konuları konuşmak üzere 19 Haziran 2025 tarihinde Muğla ilimizden İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında dört il valisi, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ile birlikte bir toplantı yaptık. O toplantı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda illerimizde de bu konuları değerlendirmek üzere turizm güvenliği toplantıları yapma kararı aldık" dedi.

MUĞLA'DA ALINAN KARARLAR UYGULANACAK

Bu toplantıdaki kararların da Muğla'da alınan kararların Antalya'da uygulaması niteliğinde olduğunu söyleyen Şahin, “Turizm güvenliği konusunda yapılacak denetimlerle ilgili mülki idare amirlerimizin koordinasyonunda denetleme ve kurumlar arası sıkı koordinasyonu sağlayacağız. Denetimlerimiz turizm sektörünün zararına olmayacak. Asla sektörü sıkıntıya sokacak bir içerik ihtiva etmeyecek. Tam tersine sektörü çok daha güvenli ve güçlü hale getirecek tedbirler içeriyor. Arkadaşlarımız yapacakları denetimleri güzellikle, nezaketle, ayrımcılık yapmadan ama kararlılıkla yapacaklar. Denetimler hakkaniyetli, adil, ölçülü ve sürekli olacak. Tüm denetimleri mülk idare amirlerimiz koordine edecekler" diye konuştu.

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BELEDİYELERLE KOORDİNELİ DENETİM

Büyükşehir ve ilçe belediyelerle koordineli şekilde çalışma yapılacağını anlatan Şahin, şunları söyledi:

“Yapacağımız faaliyetler sadece söz konusu hayasızca hareketler ve 18 yaşından küçük çocukların çalıştırılması gibi konular içermeyecek. Bunun yanında gürültüden safari ATV denetimlerine, gezinti teknelerinden alkol gıda denetimine, kaldırım işgallerinden yangın denetimlerine kadar tüm konuları detaylarıyla denetleyeceğiz ve sonuçta Türkiye'nin göz bebeği turizm sektörünün çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını temin etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hususta tüm paydaş kurumlarımızın desteğini bekliyoruz. Ayrıca periyodik toplantıları da sektör temsilcileriyle yapacağız. Sektörün ihtiyaçlarını hassasiyetlerini de bu periyodik toplantılarda alacağız."