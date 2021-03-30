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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)-
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Sevgilisine şiddet uygulayan Engin C. tutuklandı

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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Sevgilisine şiddet uygulayan Engin C. tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kız arkadaşına şiddet uygulayan spor eğitmeni Engin C. (33), savcılığın talimatıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Şiddet görüntüleri güvenlik kamerasına yansımış ve tepki çekmişti.

Marmaris'teki bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin C.'nin, 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Beste Ö.'ye uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, 27 Mart Cumartesi günü de sosyal medyada yayınlandı. 1 yıl önceye ait olduğu ortaya çıkan görüntüde, Engin C., yemek yedikleri sırada genç kadının yüzüne bir şeyler fırlatıyor. Ardından da vuruyor. Gelen tepkiler üzerine Engin C., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp, küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. Bir sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün" yazdı. 

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Kız arkadaşına önce çatal fırlattı, sonra dövdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kız arkadaşına önce çatal fırlattı, sonra dövdü

TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı. Engin C. savcılığın talimatıyla dün gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Engin C., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Engin C.'nin avukatı ise, bugün tutuklamaya itiraz etti.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Sevgilisine şiddet uygulayan Engin C. tutuklandı



BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı bilgisine yer verilerek, "Mağdur Beste Ö., erkek arkadaşı olan Engin C. tarafından daha önceden darp edilmiştir. Bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli Engin C. hakkında soruşturma yapılmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKMADAN BİR GÜN ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Beste Ö.'nün şiddet olayının ardından yaptığı şikayeti 4 Aralık günü geri çektiği, 26 Mart Cuma günü de yine şiddet iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınan Engin C.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Engin C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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