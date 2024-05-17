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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Taciz#Çocuk
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 16:55

Mersin'de altyapı çalışması sırasında sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde 15 Mayıs’ta meydana geldi. Mahallede altyapı çalışması yapan özel firmanın taşeron işçisinin çocukların özel bölgelerine dokunduğu dair anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı

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#Mersin#Taciz#Çocuk

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