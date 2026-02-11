Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu: Bebek'teki kadın hastaneye yatırıldı

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı.

Polis uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı. Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

HASTANEYE YATIRILDI

Kadın sürücü kaçmak istediği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından emniyete götürülen kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Kadının ailesinin emniyette verdiği ifadede bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını almadığında böyle davranışlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

