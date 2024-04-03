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Görüntüler sosyal medyada konuşulmuştu... Gaziantep Valiliği'nden o iddialara yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Evlilik#Çocuk Gelin
Görüntüler sosyal medyada konuşulmuştu... Gaziantep Valiliğinden o iddialara yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 11:30

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Gaziantep'te Suriye uyruklu 8 yaşında 2 çocuğun evlendirildiği düğün görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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8 yaşında 2 çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri sosyal medyada çocukların Suriyeli olduğu ve düğünün Gaziantep'te yapıldığı notuyla paylaşıldı. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler üzerine Gaziantep Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada görüntülerin geçen yıl paylaşıldığı ve Türkiye ile ilgisi bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

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#Gaziantep#Evlilik#Çocuk Gelin

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