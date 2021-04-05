Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı... Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.'yi Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı. A.Ş.'nin, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede, yaptıklarının bilincinde olduğuna dair rapor gelen şüpheli, yeniden adliyeye getirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, fenomen olmak için yaptığını söylediği öğrenildi.

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