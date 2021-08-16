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Ali Çağlar TINBEK-Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.08.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Kızını döven baba gözaltına alındı

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Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Kızını döven baba gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı. Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

ÇOCUK AKRABALARINA TESLİM EDİLDİ

Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor. Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki çocuğun ise akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu Kızını döven baba gözaltına alındı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu Kızını döven baba gözaltına alındı

 

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